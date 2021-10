Motociclista de 19 anos morre ao bater contra cavalo solto na BR-429 em RO

Com fortes ventos que soprovam quando o piloto se preparava para pousar pode ter causado a queda

Na tarde deste domingo, 24, um avião de pequeno porte caiu numa área de mata na Linha 135, próxima a Comunidade São Gabriel, na Associação de Chacareiros União da Vitória. O avião iria polsar em um pista particular, a queda acontece a 200 metros da cabecceira da pista.

Segundo informações apuradas pela site, o piloto do aeroplano usado na aviação agrícola, sobreviveu a queda. De acordo com informaçoes do Corpo de Bombeiros que enviou uma equipe ao local, o piloto não precisou de atendimento.

O Folha do Sul Online esteve no local da queda e conversou com um senhor que afirmou que no momento da queda ventava muito. As causas devem ser investigadas.

Ainda de acordo com informações obtidas pela reportagem de maneira extra oficial, o avião teria sido adquirido recentemente em São Paulo e estava chegando à Vilhena.

Para a retirada da aeronave do local onde ela caiu, vai demandar a abertura de uma estrada em meio a vegetação.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da Redação com fotos de Rogério Perucci