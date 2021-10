Cantor Davi Sacer confirmado para Noite de Adoração em Alta Floresta

A Igreja Assembleia de Deus Peniel do Bairro Princesa Isabel, em Alta Floresta D’Oeste, está organizando um grandioso evento com a presença do cantor Davi Sacer. Será no dia 22 de novembro, a partir das 19h30, no templo da Igreja Peniel, na Avenida Paraná, no Bairro Santa Felicidade.

O evento terá vagas limitadas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (69) 99976-8110 e agendar seu espaço. Davi Sacer, é um cantor e compositor. É notório por ter sido vocalista e um dos principais compositores das bandas Toque no Altar e Trazendo a Arca.

Recentemente Davi Sacer realizou um projeto interpretando suas principais canções ao lado de grande nomes da música como Simone (da dupla Simone e Simaria) e Ton Carfi.

Fonte: Florestanoticias.com

APOIO