Vereeador Jeremias participa do treino dos Desbravadores de Alta Floresta Ro

O presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), e o vereador Professor Romeu (PSD), se reuniram com produtores rurais para tratar da liberação de recursos para atender agroindústrias do município. A reunião aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Lenoir Serraglio, e a médica veterinária Aline Fazollo.

Indiomarcio informou que a reunião foi realizada com o objetivo de ouvir os produtores e conhecer a demanda de cada agroindústria. O secretário Lenoir Serraglio parabenizou a ação, dizendo se tratar de algo inédito em Alta Floresta.

O recurso para atender as agroindústrias será destinado por meio de emenda parlamentar, através da deputada federal Silvia Cristina (PDT).

