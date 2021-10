Cobranças do vereador Junior Melo começam a dar resultado em Alta Floresta

O vereador Junior Melo (PSD) declarou apoio e incentivo aos amantes do motocross em Alta Floresta D’Oeste, enquanto participava de um evento de apresentação e treinamentos da atividade com motociclistas do município, no domingo (29), na Linha P-48, na cidade de Alta Alegre dos Parecis.

Junior Melo conversou com os participantes do motocross e se comprometeu em buscar, junto ao Executivo Municipal, um local amplo e adequado para a prática do esporte. “Que o local seja adequado para quem prática o motocross e tenha espaço para os apreciadores para conferir o evento”, disse o vereador.

Fonte: Assessoria