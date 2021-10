Alta Floresta – Colisão entre SW4 e Honda Biz deixa uma pessoa ferida

A motoneta Honda Biz ficou completamente destruída.

Na manhã desta sexta-feira (22), mais um acidente de trânsito foi registrado. Desta vez, envolvendo uma SW4 e uma Honda Biz, na Avenida Rio de Janeiro com Rua Roraima, no Bairro Cidade Alta, em Alta Floresta D´Oeste/RO.

De acordo com informações, condutora da Honda Biz, mulher de 20 anos, trafegava pela Avenida Rio de Janeiro, quando no cruzamento com a Rua Roraima foi colhida por uma caminhonete SW4, que era conduzida por uma mulher de 50 anos, que seguia pela Rua Roraima, e segundo a condutora do veiculo SW4, disse não ter visto a motoneta se aproximando, pois foi encoberta pelo “ponto cego”, causado pela coluna lateral do veículo.

A condutora da Honda Biz foi socorrida por uma ambulância até o HPS Municipal onde ficou sob cuidados médicos. Já a condutora da caminhonete nada sofreu.

Uma equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar compareceu ao local para coleta de informações e registro de ocorrência policial. A pericia também foi acionada e compareceu no local.

Fonte: www.190online.com