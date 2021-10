Você pode usar o WhatsApp como um segundo fator de verificação para o Instagram

O Facebook anunciou a verificação de segurança do Instagram. O objetivo desta nova função é ajudá-lo a recuperar sua conta no caso de você ter perdido o acesso após ser hackeado ou em situações semelhantes.

Por outro lado, o Facebook mencionou uma série de recomendações de segurança para manter a conta do Instagram segura, entre as quais está a ativação da verificação em duas etapas . O mais curioso é que o segundo fator pode ser sua conta no WhatsApp, ao invés de um SMS.

Essa funcionalidade não está disponível para Mod’s do aplicativo, como o GbWhatsApp por exemplo. Só será possível vincular sua conta do instagram ao WhatsApp original.

WhatsApp para proteger sua conta do Instagram

Se sua conta do Instagram for hackeada, o próprio aplicativo o ajudará a recuperá-la, assim como as diferentes etapas que você pode realizar para fortalecer sua segurança. Todas essas funções serão incluídas na nova seção Verificação de segurança no próprio aplicativo, que foi lançada no dia 14 de junho de 2021, embora no momento não seja mostrada no aplicativo para todos os usuários.

Esta verificação de segurança o guiará para recuperar sua conta, realizando etapas como revisar logins recentes, suas informações de perfil ou atualizar detalhes de contato da conta, como número de telefone ou e-mail.

Uma das recomendações mais eficazes para melhorar a segurança do Instagram é ativar a verificação em duas etapas, algo em que uma opção curiosa será adicionada nos próximos meses. Você pode usar seu WhatsApp para receber os códigos de verificação sempre que fizer login em um novo local. Ou seja, seu WhatsApp pode ser o segundo fator.

Atualmente, o Instagram permite que você escolha entre usar um aplicativo como o Google Authenticator ou uma mensagem de texto, mas o WhatsApp logo aparecerá como uma opção. Ele chegará nas próximas semanas a alguns países , sem que saibamos exatamente quais são.

Usar a verificação em duas etapas do WhatsApp no ​​Instagram é semelhante ao uso de um SMS. Ao fazer login com sua conta do Instagram em um novo dispositivo, você receberá o código no WhatsApp da conta oficial do Instagram do WhatsApp Business.

Usar a verificação em duas etapas é apenas uma das recomendações do Facebook para reduzir as chances de sua conta acabar nas mãos erradas. A empresa recomenda que você tome estas medidas para proteger sua conta do Instagram: