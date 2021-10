Vem aí neste domingo (24) no parque de exposições prova dos 3 tambores

O preço da arroba do boi gordo teve alta de quase 0,5%, em São Paulo, sendo comercializada, nesta terça-feira (19), a R$ 267,80. Em Belo Horizonte (MG), o preço da arroba do boi gordo está estável, com venda a R$ 259. Em Goiânia (GO) em Cuiabá (MT), a arroba do boi gordo é vendida a R$ 254.

O preço do quilo do frango congelado está estável, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,08. Em Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,20.

O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 10,52 o quilo. No Paraná e em Santa Catarina, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 10,10.

Os valores são do Canal Rural e Cepea.

Reportagem, Cristiano Ghorgomillos

Fonte: Brasil 61