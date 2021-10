Covid-19: 70% dos infectados podem ter sequelas até um ano após alta hospitalar

Segundo uma pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, 70% dos pacientes que já tiveram a Covid-19 podem apresentar sequelas da doença até um ano após a doença. O funcionário público José Carlos faz parte dessa porcentagem. Em 2020, ele chegou a ficar um mês na UTI. Atualmente ele faz hemodiálise e fisioterapia para tratar os problemas que o vírus deixou.

“Há três meses eu tive que começar a fazer hemodiálise porque meus rins ficaram fracos. É muito difícil para uma pessoa uma vida normal agora estar vivendo nessa situação complicada”.

Carlos Carvalho, médico e pneumologista e diretor da UTI Respiratória do Instituto do Coração (InCor)

“Isso foi uma enorme surpresa. Nós estamos acostumados a conviver com alguns vírus e raramente esses vírus podem deixar sequelas. O que mais surpreendeu é que o coronavírus vem deixando sequelas”.

Agora, os números da Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, o país registrou pouco mais de 15 mil casos e o número de mortes ficou em 373 Já a taxa de letalidade do país está em 0,29% O estado do Rio de Janeiro lidera com o indicador de 5,17%.



Reportagem, Flávio Macêdo

Fonte: Brasil 61