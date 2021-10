Começa a 6ª edição do Concafé em RO; veja programação

Começou nesta quarta-feira (20), a 6ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), em Cacoal (RO). O evento segue até sexta-feira (22), com palestras, oficinas, apresentações culturais e premiações.

O concurso iniciou às 14h, com a visita de técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater) à ‘Fazendinha Sustentável’, da família produtora Don Bento, já premiada em outras edições.

Conforme a programação divulgada pelo Governo do Estado, a abertura oficial do evento será nesta quinta-feira (21), às 9h, no Complexo Beira Rio, às margens do rio Machado. Na sequência será realizada uma série de palestras voltadas à cafeicultura rondoniense, encerrando com a apresentação cultural com a dupla sertaneja Cuiabano e Douradense, de Cacoal.

Local de realização da 6ª edição do Concafé, no Complexo Beira Rio, às margens do rio Machado — Foto: Ésio Mendes Além disso, ao longo do dia, também serão oferecidas diversas oficinas ao público. As vagas serão limitadas e as inscrições devem ocorrer por ordem de chegada na quinta-feira, no espaço de credenciamento.

Já na sexta-feira (22), está marcada para às 9h, a cerimônia de premiação dos grandes vencedores do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia. Pela manhã, serão conhecidos os melhores cafés robustas do estado e premiadas as propriedades mais sustentáveis. A cerimônia também contará com a apresentação do cantor e violeiro Jader.

Segundo o governo, os participantes deverão estar com o esquema de imunização contra Covid-19 completos, com as duas doses da vacina ou dose única.

Confira a programação:

21 de outubro (quinta-feira)

9h – Abertura – Tenda Concafé

9h30 – Projeto Água Nossa de Cada Dia, alternativa para sustentabilidade na cafeicultura

10h – Perspectivas de mercado para cafés especiais

10h30 – Robustas Amazônicos – Cafés com Identificação Geográfica

11h – Concafé – Cafés e histórias especiais

12h – Intervalo

14h – Rede Estadual de Avaliação de Clones de Cafés

14h30 – Manejo fitossanitário do cafeeiro

15h – Pragas e doenças do café canéfora com foco na broca e cochonilha das rosetas

16h – Boas práticas na produção de mudas de café canéfora

17h – Diagnóstico da produção de mudas do café em Rondônia

18h – Apresentação cultural de Cuyabano e Douradense

20h – Encerramento

Oficinas técnicas (Quiosque do café)

9h – Oficina de torra do café

10h30h – Oficina sobre métodos de preparo do café

14h – Oficina de classificação física do café

15h30 – Oficina de torra do café

17h – Demonstração de aplicação de defensivos agrícolas via drone

17h – Oficina sobre métodos de preparo do café

22 de outubro (sexta-feira)

9h – Cerimônia de premiação do 6° Concafé Rondônia

Apresentação cultural de Jader

13h – Encerramento

Além disso, outras atrações devem ocorrer nos dois dias, como a exposição e venda de cafés robustas amazônicos, feira de agroindústria e artesanatos, bem como a assinatura de contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário (UTE/Seagri).

Premiações

Concafé — Foto: Magda Oliveira/Aquivo g1

Neste ano, o concurso reuniu produtores de café robusta de 30 municípios de Rondônia, que concorrem a mais de R$ 400 mil em prêmios. Segundo o governo, ao todo, foram realizadas 237 inscrições para participarem da premiação, sendo que 42 são de mulheres cafeicultoras.

Os cafeicultores da 6º edição do Concafé terão a oportunidade de concorrer aos prêmios:

1º lugar: trator cafeeiro LSR65 cabinado;

2º lugar: uma estufa de secagem de café, de secagem estática e fogo indireto;

3º lugar: torrador cinco quilos Standard;

4º lugar: R$ 15 mil em crédito para aquisição de produtos na empresa Pinhalense;

5º lugar: R$ 10 mil em dinheiro;

6º lugar: 50 toneladas de calcário; e

7º lugar: 50 toneladas de calcário.