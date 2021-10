Condutor de caminhonete capota veículo, na RO-481, próximo à Nova Brasilândia

Parte de um caminhão bitrem caçamba caiu de uma ponte sobre o Rio Branco, em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia. O acidente aconteceu na Linha P-46, na área rural do município.

Apenas o último compartimento do caminhão caiu no rio. A outra parte da articulação juntamente com a cabine do caminhão permaneceram sobre a estrutura da ponte. O motorista não se feriu.

O veículo ainda não foi retirado de dentro do local. Ainda não se sabe o que ocorreu para provocar o acidente.

Em breve, mais detalhes.

Fonte: Florestanoticias.com