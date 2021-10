A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Ademilson Macêdo Ribeiro

Nota de falecimento: é com pesar que a funerária Alta Floresta comunica o falecimento da senhora Josina Gonçalves Fortunato,mâe do ex-vereador Maurilio do Marcão, seu corpo está sendo velado na linha 70 Vila Marcão na casa de seu filho Maurílio e seu sepultamento será neste sábado dia 16/10/2021, por volta das 11:30 horas no cemitério local.

Desde já a família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com