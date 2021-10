Suspeito de matar criança acaba de ser preso pela polícia em Rolim de Moura

Uma cerimônia realizada no final da tarde de quarta-feira (13), em Vilhena, marcou a promoção de 20 soldados lotados no 3° Batalhão da Polícia Militar (3°BPM). A promoção é resultado de merecimento, respeito e critério de antiguidade na entidade militar. Recentemente, em todo Estado, o Governo de Rondônia promoveu 388 soldados à cabo da PMRO.

O evento que aconteceu no 3° BPM contou com a presença do governador de Rondônia Marcos Rocha, que ressaltou o compromisso com a qualificação e valorização profissional dos militares rondonienses.

“Mesmo em pandemia, demos seguimento aos cursos de formação, de aperfeiçoamento e de especialização. Eu não permiti que fossem cancelados, porque eu entendo a importância da valorização profissional. Parabenizo os policiais militares e os familiares que vieram aqui hoje acompanhar esse momento. A gente conhece e reconhece a luta de todos vocês em prol da Segurança Pública”, destacou Marcos Rocha.

Entre os policiais promovidos, o cabo PM Evaldo Nery Ribeiro Brito, comemorou esta nova etapa na Corporação. “Representa um avanço na carreira e na vida de cada um. Estamos dando um novo passo na nossa formação profissional e também, claro, na questão financeira, nos permitindo garantir melhorias na qualidade de vida da nossa família”, pontuou.

A conquista de Evaldo, agora promovido a cabo da Polícia Militar de Rondônia, foi acompanhada pelos pais, esposa e a filha, a pequena Vitória. A conquista foi celebrada por todos.

“O sentimento é de gratidão e felicidade! Depois de cinco anos de profissão, ver ele se tornando cabo é muito gratificante. Em casa ele é muito protetor, zeloso e no trabalho eu tenho certeza que é da mesma forma. Por isso eu sou suspeita em falar, quanto ao profissional que ele é. Ele tem compromisso, tem responsabilidade e está sempre de prontidão”, enalteceu a esposa Luciana Brito.

Emocionado pela nova etapa na vida do filho, o lavrador Eurípides Ribeiro Brito, não escondeu o orgulho e a emoção. “Esse é um momento de honra muito grande. A gente conseguiu o que tanto batalhou a vida inteira e nosso filho valorizou isso. Ele deu valor aos estudos que a gente tanto lutou para garantir a ele. Então para mim, ver ele chegar aonde chegou, é motivo de um orgulho”.

O lavrador e a esposa, Ana Leide, vieram de Pimenteiras do Oeste só para acompanharam a cerimônia de promoção do filho à cabo PM. Presente à cerimônia do 3° Batalhão, o gestor da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Cysneiro Pachá, reforçou o compromisso do Poder Executivo com a formação profissional dos militares rondonienses. “Desde 2019, o Governo de Rondônia garantiu a promoção de mais de 1.500 policiais militares. Além disso, o Estado têm garantido a formação, o aperfeiçoamento e a especialização dos nossos militares, o que resulta em um trabalho sério e eficiente voltado à segurança pública em Rondônia”. Também estiveram presentes no evento de formatura, o comandante-geral da PMRO, coronel Alexandre Luís de Freitas Almeida, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, o deputado estadual Ezequiel Neiva, entre outras autoridades. Confira galeria de imagens