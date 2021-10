Lista de Convocados do proc seletivo SEDUC-Agente de Alimentacao em Alta Floresta

O Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Senhor Silvio Luiz Rodrigues da Silva, no uso de suas atribuições legais, considerando os termos do Ofício n. 12172/2021/SEDUC-GPASO (0021242228), constante do Processo SEI n. 0029.351002/2019-64, bem com a ampliação do quantitativo de vagas, realizada através do Edital n. 177/2021/SEGEPGCP, retificado através do Edital n. 178/2021/SEGEP-GCP, constantes do Processo (0029.264356/2021-94), e ainda vagas remanescentes referentes à quinta convocação, torna público a sétima convocação de candidatos Técnicos Educacionais Nível II/Agente de Alimentação e Agente de Limpeza e Conservação, abaixo relacionados, para a assinatura de contrato temporário para atender as Unidades Estaduais de Ensino, em referência ao Processo Seletivo Simplificado SEDUC, regido pelo Edital n. 180/2019/SEGEP-GCP, homologado através do Edital n. 204/2019/SEGEP-GCP.

Os candidatos deverão enviar a documentação constante do item 3, visando a assinatura de contrato temporário, de forma remota, conforme as orientações iniciais constantes dos itens 2, 3 e 4, deste Edital, no período de 18/10/2021 a 27/10/2021, prazo improrrogável.





