Centro-Sul do Brasil com chuvas intensas, rajada de vento, raios e granizo

A sexta-feira (15) será de chuvas intensas pelo Centro-Sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora as condições de perto, e as chuvas chegam com pacote completo: com força, volumes expressivos, rajadas de ventos, raios e risco de granizo em todo Centro-Sul do Brasil.

Segundo Naiane Araújo, meteorologista do Inmet, áreas de instabilidade ganharam intensidade nas últimas horas e chove com intensidade nos três estados do Sul do Brasil desde a madrugada desta sexta-feira (15). A tendência, segundo a especialista, é que o tempo fique ainda mais severo nas próximas horas com a entrada de uma nova frente pelo Rio Grande do Sul.

A previsão é de que as chuvas aconteçam em forma de tempestade e apenas o Paraná pode ter um dia de chuvas sem parar nesta sexta-feira (15). Em relação aos volumes, o modelo Cosmo prevê acumulados podendo chegar a 125mm no norte do Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas.

A tendência é de avanço rápido das áreas de instabilidade, aumentando a intensidade das chuvas em Santa Catarina e Paraná ainda nesta sexta. O Cosmo prevê precipitação entre 40mm e 70mm nos dois estados.

Veja a previsão de precipitação para o Sul do Brasil nas próximas 24 horas:

Fonte: Inmet

A condição também é de alerta no Mato Grosso do Sul, sobretudo no centro-sul do estado. Segundo Naiane, a intensidade e o acumulado de chuva no estado pode chamar atenção nos próximos dias. Para as próximas 24 horas, o Cosmo indica precipitação entre 20mm e 40mm. As chuvas chegam também em São Paulo e Minas Gerais. A condição de chuva deve permanecer durante todo o final de semana nessas áreas.

Para as demais regiões do Brasil, o Inmet mantém a condição de umidade em grande parte da região central, com destaque para Goiás que deve receber os maiores volumes de chuvas nos próximos dias, com precipitação de até 40mm. Segundo a meteorologista, também seguem mantidas as condições de chuvas isoladas em áreas do Matopiba, como no Tocantins e Maranhão nas próximas horas.

Veja o mapa com previsão de precipitação nas próximas 93 horas: