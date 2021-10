Pesquisa revela que muitos motociclistas conduzem sem habilitação

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D’Oeste Através da Secretaria Municipal de Educação parabeniza os diretores, professores das escola José Ronaldo Aragão e Manoel de Lima Paz em especial todos os alunos do projeto ganhadores do projeto Educação para o trânsito realizado pelo Detran de Santa Luzia.

São eles: 1º Otaveo Eggert Leite; 2º Rebeca Beatriz Morais Barros; 3ºEmilly Vitória Antunes Carvalho da Pré Escola Manoel de Lima Paz na categoria pintura ou desenho; também parabeniza as ganhadoras da escola José Ronaldo Aragão: 1º Maria Claudia Conceição da Silva; 2º Heloa Aparecida Santo Silva; 3º Amanda Tatielly Barbosa da Silva; da categoria desenho de 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Os ganhadores: 1º Guilherme Eggert Leite; 2º Adão Junior Alves Baleiro; 3º Thayla Rebeca Capelini da categoria texto informativo de 4º e 5º ano do ensino fundamental e por fim os ganhadores: 1ºEmilly Gabrielle Cabrini; 2º Tatiane Cardoso Ramos; 3º Leidiane Firmino Leite da Silva da categoria da categoria poema de 6º e 7º ano do ensino fundamental do Concurso Estudantil de Educação para o trânsito: “Semana Nacional do Trânsito”, organizado pelo DETRAN/RO e coordenado pelos seus respectivos órgãos de cada município do estado.

O projeto em sim tem como objetivo conscientizar sobre a responsabilidade de toda a sociedade no trânsito, este ano o tema da campanha foi: “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”, com foco no pedestre, ciclista, motociclista e motoristas.

O concurso foi apresentado pelo DETRAN de Santa Luzia em ambas as escolas e elas acolheram com muito carinho juntamente com seus professores e professoras que assim conduziram seu desenvolvimento. O desafio era também que as famílias ajudassem, pois a escola cabia que os professores e professoras ajudassem a elaborar as etapas de produção de cada seguimento.

E aos pais cabia realizar a inscrição de seus filhos ou filhas para participar do concurso que tinha como premiação bicicletas, jogos pedagógicos e capacetes, para primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria que se dividiam da seguinte forma:

Alunos (as) do Pré I e II era apresentar trabalhos artísticos de pintura ou desenho.

Alunos (as) de 1º ao 3º ano do ensino fundamental séries iniciais apresentarem trabalhos artríticos de desenho feito por eles sobre o tema.Alunos (as) do 4º e 5º ano do ensino fundamental de séries iniciais apresentarem um texto informativo de no mínimo 10 e máximo de 20 linhas de acordo com o tema.

Alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental de séries finais apresentarem um poema conforme o tema exposto. (…)

Para nossa alegria as duas instituições da rede municipal foram contempladas e premiadas.

E por isso agradecemos imensamente aos professores e professoras que fizeram sua parte no ato do processo do ensino e aprender, aos pais que também colaboram na sua função como família, aos alunos e alunas que se empenharam e toda a equipe tanto da escola quanto do DETRAN que auxiliou quando necessário os envolvidos.



REDAÇÃO POR FRANCIÉLI DA SILVA TOLED