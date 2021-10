Bolsonaro diz ter ‘vontade’ de privatizar a Petrobras

A economia brasileira deve crescer 5,3% em 2021, graças a reformas estratégicas implementadas pelo governo federal, durante a pandemia de Covid-19. A informação é do Fundo Monetário Internacional (FMI), que também estima que a dívida pública deve cair de 99% para 92% do PIB.

O deputado federal Alexis Fonteyne (NOVO-SP) comemora a rápida recuperação da economia brasileira, que outrora era pessimista. Ele concorda com a afirmação do FMI de que as estratégias do governo, durante a pandemia, contribuíram para diminuir a recessão.

“Houve, por parte do governo, atitudes para que a economia não parasse e que desse liquidez, seja na ajuda emergencial, seja no Pronampe, seja no diferimento de tributos. Obviamente, houve endividamentos, mas, por outro lado, garantiu que aquelas atividades – que fossem mais prejudicadas por fechamentos compulsórios – pudessem ter uma ajuda e [continuassem] sobrevivendo.”

Segundo relatório anual do FMI, os bons resultados se devem a estratégias econômicas aplicadas em três eixos: melhorias no ambiente de negócios, aumento do crédito ao setor privado e maturidade digital do setor produtivo.

Para Fernando Dutra, diretor de Gestão da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), os indicadores do relatório do FMI são satisfatórios e esperados.

“O relatório menciona que o Brasil se destacou entre as principais economias do mundo, em termos de retomada do crescimento econômico; e o grande motivador disso, segundo o próprio FMI, foram as políticas implementadas pelo governo federal, principalmente em âmbito do Ministério da Economia.”

Entre os projetos de reforma implementados pelo governo brasileiro durante a pandemia, o FMI destaca o Pronampe, o Marco Legal do Saneamento, o Marco Legal das Startups, Lei de Falências, nova Lei do Ambiente de Negócios, entre outros.

Reportagem, Paloma Custódio