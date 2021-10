Alerta: Alta Floresta tem 61 pessoas com covid-19 e registra14 nesta quinta feira

O intervalo entre a 1ª e 2ª dose das vacinas da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac passa a ser de 28 dias no Estado de Rondônia. A medida foi aprovada em reunião envolvendo representantes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (Consems), na última sexta-feira (8), em Porto Velho.

A notícia é emitida como vitória pelo Governo de Rondônia, que incentiva diuturnamente a imunização da população do Estado, tendo em vista que a vacinação contra a covid-19 é a medida que evita a disseminação do coronavírus e impede a propagação da variante Delta, já confirmada no território rondoniense. Até o momento no Estado, somente a vacina CoronaVac era administrada com intervalo de 28 dias, os demais imunizantes, Pfizer era 60 dias e AstraZeneca, 45 dias de intervalo, no entanto, a redução para 28 dias é previsto nas bulas dos três imunobiológicos.

Diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, explica que Rondônia superou a distribuição de mais de duas milhões de doses de vacinas e com isso, alguns municípios já indicam a possibilidade de estocar vacinas. “A ideia sempre foi imunizar a população. O maior número possível. E como em alguns municípios já estão, inclusive com a possibilidade de estocar vacinas, decidimos autorizar a redução no prazo entre a 1ª e 2ª doses”.

Outra medida que motivou a redução no intervalo entre as doses é a necessidade de fortalecimento de estratégias que permitam a aceleração do ritmo vacinal contra a covid-19 em Rondônia visando o alcance da imunidade coletiva recomendada pelo Ministério da Saúde (MS). “O Governo Federal e o Governo de Rondônia estão, cada um, fazendo a sua parte, com o abastecimento das salas de vacinas municipais com imunizantes contra a covid-19, ampliando a oferta de vacinas à população”, destaca Gregório. “O Ministério da Saúde envia as vacinas semanalmente e o Poder Executivo realiza a entrega de maneira rápida e pontual aos municípios”, complementa o diretor.

Também ficou acordado em reunião que os municípios detiverem doses com proximidade da data de vencimento para que possam articular a doação oficial de doses para outros municípios ou Regionais de Saúde, afim de evitar o perecimento de doses por vencimento.

Além disso, o Governo de Rondônia manterá a campanha de incentivo à aplicação da 2ª dose da vacina e os municípios farão busca ativa de pessoas não vacinadas com a 2ª dose atrasada, em especial a aquelas que residem em área rural ou de difícil acesso.

TERCEIRA DOSE

Também foi definido que os municípios que registrarem vacinas em estoque ou até mesmo com imunizantes com datas próximas ao vencimento, podem estender à aplicação da 3ª dose para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e que já tenham atingido seis meses (180 dias) da aplicação da 2ª dose ou dose única.