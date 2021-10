Por que praticar Crossfit? Entenda porque esse treino já conquistou até jogadores

Você sabe o que Neymar, Richarlyson, Pedrinho e Leandrão têm em comum? Além de todos seguirem a carreira de jogador profissional de futebol, eles compartilham outra modalidade esportiva – o crossfit.

Em algum momento da carreira, esses e outros jogadores profissionais já tiveram seus dias de “crossfiteiros”, termo utilizado para os praticantes dessa modalidade física.

Aliás, até atletas de outras modalidades esportivas, como MMA e Jiu Jitsu, também utilizam ou já utilizaram o crossfit como forte aliado na sua rotina de treinos.

Na verdade, após desembarcar no Brasil, essa modalidade se tornou tão popular que, mesmo não sendo um atleta profissional, é possível ingressar no mundo dos crossfiteiros e, consequentemente, mudar seu estilo de vida.

Mas será que você realmente sabe o que é e quais os benefícios da prática de crossfit? Entenda abaixo:

O que é crossfit?

Crossfit é o nome de um programa de treinamento desenvolvido pelo ex-gineasta americano Greg Glassman na década de 1990.

Na época, ele desenvolveu um tipo de treino composto por exercícios funcionais de alta intensidade. O objetivo desse novo programa era promover a melhoria do condicionamento físico de forma mais completa.

A ideia deu tão certo e fez tanto sucesso que, em 1995, ele abriu sua primeira academia e fundou a marca Crossfit nos anos 2000.

Ou seja, esse tipo de treino não é apenas um programa de exercícios qualquer, mas sim um método registrado e organizado que se tornou famosa a ponto de contar com adeptos distribuídos em 120 países.

Além disso, esse programa de treinamento já é considerado um esporte oficial, uma vez que já existem vários campeonatos oficiais focados nessa modalidade. O principal deles é o Reebok CrossFit Games, considerado o maior do planeta, reunindo crossfiteiros de todo o mundo.

No Brasil, os atletas podem competir no Torneio Crossfit Brasil (TCB), que é realizado desde 2010 e é considerado o mais tradicional do país.

No entanto, participar desse tipo de evento não é um requisito obrigatório. Afinal, mesmo longe das competições oficiais, é possível colher os bons frutos da prática constante dessa atividade física.

Quais são os exercícios praticados pelos crossfiteiros?

Para alcançar o máximo de rendimento e efeitos positivos desse treino, os crossfiteiros devem realizar uma série de exercícios funcionais, tais como agachamento, corrida e salto, por exemplo. Falando assim, parece fácil, já que esses movimentos também são utilizados em outras variedades.

No entanto, os treinos do Crossfit são de alto impacto e intensidade. Por isso, esses exercícios funcionais são praticados com diferentes variações e intensidades, desafiando o corpo de diversas formas.

Vale lembrar que essa modalidade esportiva possui uma espécie de dialeto próprio, com palavras e expressões específicas para cada tipo de movimento.

Ao todo, existem 9 movimentos de base, que são classificados em 3 categorias diferentes: squad (agachamento), lift (levantamento) e press (empurrar a barra).

A partir desses termos se originam os nomes de vários movimentos, tais como Air Squad, que é o agachamento livre; e Deadfilt, que é um exercício no qual o praticante deve levantar a barra do chão até altura da cintura; entre outros termos.

Além disso, ainda existem aquelas gírias que se referem a outros aspectos do treino do crossfiteiro. Isso inclui o Box, que é a academia de Crossfit; o Hero WOD, que são treinos longos e desafiadores; Warm up, que se refere ao aquecimento ou início do treino; entre outros.

Vale lembrar que, diferentemente da musculação, que é uma grande aliada no fortalecimento muscular e até hipertrofia, por exemplo, o treinamento de Crossfit não foca num grupo muscular específico, mas na melhora do condicionamento físico como um todo.

Benefícios do Crossfit

O programa de treinamento de Crossfit conta com uma rotina de exercícios bem dinâmica, desenvolvida para trabalhar vários grupos musculares do corpo humano.

Por isso, com uma boa orientação e treinamento regular, com o tempo o praticante irá perceber os efeitos positivos dessa rotina de exercícios.

Provavelmente, o resultado mais almejado pelos crossfiteiros está ligado à questão estética. Afinal, geralmente os atletas dessa modalidade possuem um corpo bem definido em função dos músculos aparentes.

No entanto, os benefícios do crossfit vão além da aparência e, por esse motivo, esse treinamento pode ser utilizado até mesmo por atletas de outras modalidades, como os jogadores de futebol.

Esses benefícios incluem fortalecimento e ganho de massa muscular, o desenvolvimento do sistema cardiovascular, a redução da porcentagem de gordura corporal e o consequente emagrecimento, a melhora da coordenação motora e até o aumento da velocidade e agilidade.

Além disso, assim como outros exercícios, essa rotina de treinos é responsável por promover muitos benefícios para a sua saúde mental.

Os hormônios endorfina e serotonina, por exemplo, que são liberados durante a prática de atividades físicas, são responsáveis pela melhoria do humor e bem-estar.

Por isso, aqueles que pretendem trabalhar o corpo de forma dinâmica e ainda usufruir dos seus benefícios físicos, psicológicos e emocionais, podem investir no Crossfit.

Como evitar lesões?

Assim como outras atividades físicas de alto impacto, se não for feito da forma correta, a prática de Crossfit pode provocar lesões, principalmente na coluna e nos ombros.

No caso de pessoas que utilizam esse esporte apenas como mais um aliado na sua rotina de treinos, o aparecimento de lesões irá comprometer seu rendimento em outros esportes.

Felizmente, é possível reduzir as possibilidades de se machucar seguindo algumas dicas simples, mas preciosas. A primeira delas é procurar um centro de treinamento de confiança, com profissionais qualificados que realmente vão te orientar durante os treinos.

Por isso, fuja dos treinos mirabolantes e dos instrutores que têm muitos alunos para acompanhar ou não conseguem acompanhar de forma eficiente nenhum aluno.

Além disso, é importante utilizar acessórios adequados para essa prática esportiva. Isso inclui roupas leves, tênis adequados, luvas para crossfit , entre outros.

Para completar, embora seus benefícios exijam muito do corpo, é fundamental respeitar seus limites e descansar, permitindo que seu corpo absorva os resultados dos exercícios físicos e se recupere para o próximo treino.