Já conhece as velas aromáticas e como usá-las?

Aromas e perfumes agradáveis são sensações que a nossa memória nunca esquece. Quem nunca sentiu o cheirinho de um bolo sendo assado no forno, e lembro da casa da avó, quando era criança? Ou sempre que sente um perfume, lembra de alguém em especial?

Conhecidas pelo poder de despertarem sentimentos e lembranças, as velas aromáticas são ideais para manter a casa, ambiente ou qualquer lugar com cheirinho agradável, pois além de disponibilizarem um aroma durável e suave, dão um toque todo especial à iluminação do local e também servem como parte da decoração.

O que são as velas aromáticas e quais as suas vantagens?

As velas aromáticas podem até parecer com as comuns, em sua primeira impressão. Mas seu diferencial e benefícios se mostram logo que começa o seu uso, pelo cheiro que exalam e também pela sua durabilidade. As principais vantagens das velas aromáticas são:

Cheiro duradouro: O aroma das velas aromáticas, dependendo da concentração do perfume ou material usado, é mais duradouro do que os sprays feitos para ambientes, que costumam ficar fracos depois de 30min a 1h após a aplicação;

Podem ser usadas em aromaterapia: A terapia através dos aromas é a aromaterapia, cada vez mais difundida e usada no Brasil, devido aos seus resultados e por ser uma alternativa natural e não medicamentosa. Além dos óleos essenciais, as velas aromáticas também pode ser usadas nesta prática;

Ambiente acolhedor e romântico: Para jantares à luz de velas, um encontro romântico ou até assistir um filme com o seu parceiro(a), as velas aromáticas são ideias para deixar aquele clima todo romântico. Para quem tem insônia, as velas podem tornar o ambiente mais acolhedor, e usando o aroma de lavanda, comprovado pela ciência que age como um indutor do sono, é uma ótima pedida para ajudar no combate a este problema;

O uso na cozinha ajuda a neutralizar o odor de diversos alimentos;

Podem ser usadas também na decoração,

Como escolher as melhores velas aromáticas?

Para escolher as melhores velas aromáticas para o seu uso, leve em consideração:

O seu gosto pessoal: Para que a sua escolha de velas aromáticas seja assertiva, em primeiro lugar, leve somente o seu gosto pessoal em consideração. Pois ao comprar aromas, tipos e formatos que não são do seu gosto, o efeito das velas não será o mesmo.

Fragrâncias: Escolha as fragrâncias de sua preferência, e se for possível, experimente-as antes de comprar. Se você não gosta de cheiros adocicados, dê preferência aos amadeirados e chipre; se prefere perfumes frescos, escolha os de ervas e cítricos, por exemplo.

Outra ideia é se você tem interesse em fazer aromaterapia, peça ajuda a um profissional da área para escolher os melhores aromas de velas aromáticas, assim, poderá usar todas elas neste momento de autocuidado.

Embalagem ou corpo da vela: Para usar a vela como parte da decoração do seu ambiente, seja ele sua casa ou escritório, dê preferência às embalagens que casem com a sua decoração e cor do local. Geralmente, as velas aromáticas são disponibilizadas em copos de vidro em tamanho médio, pois é um material resistente ao calor produzido por ela, quando acesa, e este pode conter texturas, desenhos, etc, sendo encontrado em diversas variedades e para todos os gostos.

Quantidade: Se a sua ideia é usar a vela com frequência e tê-la por mais tempo, dê preferência às de maior quantidade ou com copos maiores, para que possa acendê-la várias vezes sem comprometer o seu tamanho de forma rápida.

Como usar as velas aromáticas?

Agora que já sabemos o que são as velas aromáticas , suas vantagens e como escolher as melhores para você, a dúvida sobre como usá-las pode ainda ter ficado no ar. Por isso, separamos algumas ideias de como as velas podem ser usadas no seu dia a dia, confira:

Aromaterapia: A aromaterapia pode ser feita a qualquer momento do dia, sem que interrompa os seus afazeres, ou em algum momento do dia que dedique para si mesmo e seu autocuidado. Pensando nisso, tenha consigo variedades de velas aromáticas, assim, conseguirá encaixá-las no seu dia a dia, usando cada aroma de uma forma diferente.

Casa: As velas aromáticas podem ser empregadas em diversos cômodos da casa com a função de tornar o local mais aconchegante, além de ajudar a manter um cheiro agradável no ar.

Banheiro: As velas aromáticas podem perfumar e deixar o lugar mais aconchegante durante o banho, além de ajudar a relaxar e tornar o momento de autocuidado ainda mais especial.

Quarto: Usando os aromas certos, como o de lavanda, ajuda a ter uma noite de sono mais reparador e tranquilo, além de deixar o local mais confortável para dormir.

Cozinha: As velas aromáticas são ótimas para ajudar a tirar o odor de alguns alimentos mais fortes (como peixes, temperos, etc), tornando desnecessário o uso de produtos químicos ou sprays.

Sala de estar: Na sala de estar, as velas podem ser usadas como decoração também, além de perfumarem o ambiente, pois encontramos hoje em dia as mais diversas embalagens, cores, etc. Podem ser usadas também como repelente de insetos, no aroma de citronela, conhecida por afastar pernilongos, moscas, etc.

