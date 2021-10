Clientes da Energisa podem ter até um ano de conta de luz grátis

Prêmio do sorteio pode chegar a R$ 5 mil para quem usar PIX ou débito automático

Um ano de conta de luz grátis. Clientes de Rondônia que pagarem suas contas de luz pelo QR Code PIX ou débito automático poderão concorrer a até R$ 5 mil que serão divididos em descontos mensais na conta de luz. Para participar, é preciso ser da categoria “Pessoa Física” e fazer o pagamento pelo QR Code do PIX que está nas contas de energia. Os sorteios acontecerão mensalmente e os clientes receberão um número da sorte por conta paga.

Lançada em agosto como um projeto piloto em Mato Grosso, a promoção chega agora aos demais estados onde a Energisa atua em distribuição de energia elétrica. Com a nacionalização da promoção a Energisa espera que a quantidade de contas pagas por PIX, em dezembro, atinja mais de 15%. Hoje, esse este percentual está em 9%. Atualmente, a empresa conta com 8 milhões de clientes no país, sendo cerca de 670 mil clientes em Rondônia. A Energisa foi a pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz. Com a ferramenta, os clientes podem fazer o pagamento da conta de luz até mesmo no fim de semana e em menos de dez segundos, usando apenas aplicativos de celular, inclusive o Energisa ON, disponível nas lojas de app. “A promoção é mais uma iniciativa da Energisa para se consolidar como uma empresa completa de energia, na qual a digitalização está no centro da nossa estratégia de negócios”, destaca Antonio Tovar, diretor de Finanças da Energisa.

Faz um PIX

Para participar, o consumidor deve pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX e se cadastrar no site http://www.anodeconta.com.br a partir de 8 de outubro. O pagamento pelo sistema é fácil. Basta abrir o app do banco de sua preferência ou carteira digital, escolher a opção PIX, apontar a câmera do celular para o QR Code impresso na conta de luz, conferir os dados e pronto. O pagamento pode ser feito em qualquer horário e dia, inclusive nos fins de semana e feriados. Para saber mais sobre com pagar sua conta de energia pelo Pix, visite o Portal Energisa Juntos, pelo endereço www.energisajuntos.com.br.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Fonte: Tamiris Energisa