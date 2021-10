Vereador Jeremias parabeniza governador Marcos Rocha

A Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste (RO), manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da servidora Cláudia Regina de Souza. Claudia Regina de Souza faleceu vítima de um acidente, neste dia (11.10.2021).

Servidora do município de Alta Floresta D’Oeste a mais de 12 anos, atuava com cargo de Agente Comunitária de Saúde. Diante desta triste e irreparável perda, rogamos a Deus conforto espiritual e nos solidarizamos com toda família e amigos, em reconhecimento aos serviços prestados pelo bem de nossa sociedade.

Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste/RO