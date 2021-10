Fio de alta tensão cai e mais de 10 cabeças de gado morrem eletrocutadas em sítio de Rondônia

A maioria dos acidentes é causada pela imprudência dos motoristas

Em feriados prolongados, o fluxo de veículos nas rodovias brasileiras aumenta consideravelmente. Neste 12 de outubro, Dia da Padroeira, a previsão é de movimentação mais intensa nas estradas do país.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no mesmo feriado do ano passado, foram 973 acidentes com 75 mortos e 1.165 feridos. Por isso, é preciso que todos os condutores – tanto novatos quanto os mais experientes – redobrem os cuidados e a concentração para garantir uma viagem segura e sem surpresas.

A maioria dos acidentes é causada pela imprudência dos motoristas, portanto, é imprescindível dirigir de maneira defensiva e prestar atenção em todos os detalhes da estrada. Também respeitar a sinalização, as leis de trânsito, os limites de velocidade da via e manter distância segura em relação ao veículo da frente. Mesmo que você seja um motorista experiente, evite arriscar-se em ultrapassagens. Lembre-se que elas devem ser feitas sempre pela esquerda, e nunca pela direita ou pelo acostamento.

Segundo Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons, para uma viagem mais segura é preciso tomar alguns cuidados. “Entre eles, é muito importante manter a calma enquanto dirige e evitar fatores que possam desviar sua atenção, como ficar olhando para outdoors, som alto dentro do carro e outros. E antes de pegar a estrada é importante fazer uma revisão no seu carro ou motocicleta; verifique pneus, água do radiador, óleo, bateria e freios. Assim você poderá de deslocar mais tranquilamente, garantindo também mais segurança para sua família”, conclui.

Por: Paula Batista/Lide Multimidia