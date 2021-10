Urgente: Queda de árvore provoca acidente fatal na área rural de Alta Floresta

Uma carreta- tanque carregada de combustível que trafegava pela BR 364, próximo a Itapuã D” Oeste, RO, chegando no posto da PRF, o veículo acabou pegando fogo nesta quinta-feira (07), logo em seguida uma explosão com chamas altas.

O motorista do veículo conseguiu escapar e saiu ileso da carreta momentos antes da explosão, a BR ficou completamente tomada pelas chamas e fumaças, a BR ficou sem possibilidade de trafego até que o fogo não se acalme os trabalhos de remoção do que restou do veículo seja retirado da pista e volte ao normal, segundo informações o congestionamento estava com 20 km.

Fonte: Rondonianews

Vídeo Redes Sociais

