Porto Velho reduz intervalo entre doses da vacina Pfizer para 50 dias

Segundo o Painel Vacinômetro da prefeitura, mais de 100 mil pessoas precisam tomar a 2ª dose da Pfizer.

De acordo com a administração municipal, a mudança tem como intuito “acelerar a imunização, considerando que já foram detectadas ocorrências da variante delta no município”.

Além disso, a prefeitura informou que 70 mil moradores não tomaram a 1ª dose do imunizante e por isso, houve “acúmulo [do imunizante] na rede de frios do município”.

O que diz a bula?

A bula da farmacêutica, disponibilizada no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), orienta um intervalo maior ou igual a 21 dias (de preferência 3 semanas) entre a primeira e a segunda dose.

O documento alerta que a pessoa vacinada “pode não estar protegida até pelo menos 7 dias após a segunda dose da vacina”.

Intervalo da vacina da Pfizer: Por que o Brasil adota 3 meses entre doses e não segue indicação de 21 dias?

Intervalos

Dentre as vacinas disponíveis, a segunda poderá ser aplicada nos seguintes prazos:

CoronaVac – 28 dias

AstraZeneca – 90 dias

Pfizer – 50 dias

Pontos de imunização

A prefeitura informou que a mudança no intervalo de aplicação entre as doses já está em vigor nos pontos de vacinação. Atualmente, dois pontos de imunização atendem a população, durante a manhã, tarde e noite. Veja pontos:

Sexta-feira (8)

Local: Porto Velho Shopping e Escola do Legislativo

Horário: das 14h às 19h (shopping) e 9h às 16h (escola)

Sábado (9)

Local: Porto Velho Shopping

Horário: das 14h às 19h

Vacinação