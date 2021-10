TEMPO: chuva volumosa pelo Norte nesta sexta-feira (8)

Nesta sexta-feira (8) a chuva volumosa segue concentrada sobre o norte do Amazonas, em Roraima, oeste do Pará e em Rondônia. Nas demais áreas, entre o Acre, Pará, Amapá, norte e oeste do Tocantins, as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde, com risco de trovoadas.

A temperatura varia entre 18 e 40 graus. Em toda a região a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.

Poliana Fontenele, o tempo e a temperatura

Fonte: Brasil 61