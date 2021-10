Tempestades de areia: previsão aponta possibilidade de atingir Tocantins e Bahia

Moradores de municípios no noroeste paulista, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão foram surpreendidos com tempestades de poeira registradas nas últimas semanas. O fenômeno é causado pela combinação do solo seco e fortes ventos do primeiro período de chuva.



Previsões do Climatempo apontam chances baixas do fenômeno se estender ainda para estados como o Tocantins e Bahia, devido a estiagem prolongada e a probabilidade de tempestades com ventos de até 90 quilômetros por hora. No entanto, segundo os meteorologistas, a tendência é que diminuam as incidências com as chuvas.



Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, Olivio Bahia, as tempestades de poeira são comuns principalmente na região central, entre o sudeste até o sul do Pará.



“São áreas mais abertas que passam um período longo de estiagem e quando essas tempestades atingem podem provocar esse tipo de fenômeno, então grande parte do Brasil está sujeita a este tipo de fenômeno.”

As regiões atingidas estão entre as que foram pior avaliadas no monitoramento de secas da Agência Nacional de Águas (ANA) de agosto. Morador de Guararapes, no interior de São Paulo, Adriano Veanholi viu a nuvem de poeira se aproximar da sacada do seu apartamento de onde registrou o momento.



Ao menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas durante as tempestades de poeira que atingiram o interior de São Paulo. Ao presenciar o fenômeno, a orientação do Inmet é se abrigar em um local fechado e seguro, além de proteger o rosto para evitar a inalação de poeira.



Reportagem, Rafaela Gonçalves