Pedido de outorga de água para aquicultura de Jose Nakonierczjy

O Senhor Gerçon Gonçalves De Souza, Proprietário de um Lote Rural , localizado Linha P-50, lote 04-A/Fração, Gleba 05, Município De Alta Floresta D’oeste, portador do CPF; 407.984.702-59, torna publico que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 05/10/2021, os pedidos DE LICENÇA PREVIA, e LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA VIVEIRO PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA DE SUBSISTENCIA EM REGIME EXTENSIVO em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=11º 56’ 40,7’ W= 61º 59’ 49,7’’.

GERÇON GONÇALVES DE SOUZA

Proprietário