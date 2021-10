OMS aprova primeira vacina contra a Malária em decisão histórica

Mais um lote com 68.090 vacinas contra a covid-19 desembarcou no Estado, nesta terça-feira (5). Os imunizantes foram entregues na Rede Estadual de Frios, em Porto Velho. No total, as 31.590 doses da vacina Pfizer e 36.500 da vacina AstraZeneca começam a ser distribuídas às seis Gerências Regionais de Saúde de Rondônia (GRS), já na quarta-feira (6), segundo o diretor geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Gilvander Gregório de Lima.

De acordo com Ivo Barbosa, coordenador estadual de Imunização da Agevisa, a vacina será dividida da seguinte forma às Regionais de Saúde, sendo 13.998 doses para a GRS I, em Ji-Paraná; 6.897 doses para a GRS II, em Cacoal; 6.852 doses para a GRS III, no município de Vilhena; 6.807 doses para a GRS IV, em Ariquemes; 7.173 doses na GRS V, no município de Rolim de Moura 26.363 doses na GRS VI, no município de Porto Velho.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde (MS), os imunizantes recebidos na terça-feira são para atender as 1ª e 2ª doses. Em Rondônia estão sendo vacinados adolescentes com idades entre 12 e 18 anos nos 52 municípios rondonienses e a dose de reforço (3ª dose) está sendo administrada em idosos com idade superior a 70 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, que tomaram a 2ª dose há mais de seis meses.

Ivo Barbosa ressalta a importância do envio imediato dos imunizantes para os municípios. “Sempre que chegam novas remessas, nossa equipe está empenha em separar, imediatamente, contar e já providenciar o envio para as Regionais de Saúde, pois sabemos que as pessoas aguardam ansiosamente ou pela 1ª ou 2ª dose da vacina”.

Com as 68.090 doses, Rondônia chega a 2.426.518 doses de vacinas contra a covid-19 recebidas do Governo Federal, para imunizar a população prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

VACINAS RECEBIDAS:

CoronaVac: 721.648;

Pfizer: 872.820;

AstraZeneca: 796.300

Janssen: 35.750 doses.