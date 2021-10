Câmara de Vereadores de Alta Floresta se reúne com ACS’s para discutir projeto

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (4), realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, a vereadora Marilza (PP), vice-presidente da Câmara de Vereadores, destacou a participação do deputado Ismael Crispin (PSB), vice líder do governador na ALE, na discussão e votação do projeto de Lei Complementar nº 085/2020, que trata da atualização do zoneamento socioeconômico e ambiental do Estado de Rondônia. O projeto foi aprovado no dia 28 de setembro na Assembleia Legislativa.

Marilza parabenizou todos os deputados que se empenharam pela aprovação da matéria, e ressaltou a importância do deputado Ismael Crispin nas discussões do projeto.

O deputado foi relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALE/RO (CCJ). Na ocasião apresentou nove emendas. Oito foram para o texto.

As emendas foram apresentadas ao conhecimento do público durante a realização da audiência pública, realizada na manhã do dia 28, na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Fonte: Assessoria