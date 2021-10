Tempo chuvoso por todo o Norte do país nesta quinta-feira (7)

Nesta quinta-feira (7), ainda ocorrem pancadas de chuva em praticamente todas as áreas da Região Norte, com exceção do centro e do sul do Tocantins, onde o predomínio será de sol e tempo firme.

A temperatura da região varia entre 18 e 40 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.

Poliana Fontenele, o tempo e a temperatura

Fonte: Brasil 61