Guedes enviará esclarecimentos ao STF e à PGR sobre offshore

Para melhorar ainda mais a pavimentação em obras e desenvolvimento nas rodovias e cidades do Estado, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas Rodagem e Transportes (DER), está realizando teste para aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio, com emulsão modificada por polímeros elastoméricos, em ruas e avenidas do município de Cerejeiras, na região do Cone Sul. A ação ocorre após a formalização de termo de cooperação técnico, pelo projeto “Tchau Poeira”, do Governo do Estado, entre a prefeitura do município e DER.

O teste para aplicação de microrrevestimento é realizado pelos próprios engenheiros e técnicos do Departamento e consiste em uma tecnologia usada para rejuvenescer o pavimento, onde são definidos requisitos técnicos relativos aos materiais, equipamentos, execução e controle de qualidade. Também são definidos critérios para aceitação, rejeição, medição e aprovação dos serviços, o que traz diversos benefícios como prolongamento da durabilidade no pavimento já existente e evitando qualquer tipo de dano.

“É importante a realização do teste antes da aplicação do microrrevestimento, onde são levados em conta diversos fatores. Um dos principais é o clima. Priorizamos um trabalho com qualidade e segurança que a população de Rondônia merece. O teste já foi executado pela a nossa equipe com experiência, sem interrupção no tráfego, feito dentro dos padrões exigidos por este Departamento e seguindo as orientação do governador Marcos Rocha, em realizarmos obras com responsabilidade e qualidade”, ressaltou o diretor-geral do DER, Elias Rezende.