Promoção outubro rosa no Atacarejo Santa Helena confira as ofertas

A Sistem Telecom lança um mega promoção, e agora todos os clientes antigos e novos poderão fazer um mega upgrade de velocidade na internet ao renovar ou contratar um plano de ultravelocidade da Sistem.

A excelente notícia foi confirmada por um dos sócios da Sistem Telecom. “É um mega upgrade para todos os nossos clientes. A nova tabela de preços e velocidades serve para todos. Para aderir ao novo plano o cliente deverá entrar em contato com o consultor da Sistem, que renovará o contrato ou realizará a nova assinatura”, frisou Sérgio Barros.

CONFIRA OS NOVOS PLANOS E VALORES:22

● 📡 200 MB de internet na fibra óptica por R$99,99 AO MÊS

● 📡 500 MB de internet na fibra óptica por R$119,99 AO MÊS

Roteador emprestado

● 📡 750 MB de internet na fibra óptica por R$149,99 AO MÊS

Roteador emprestado

Fale com um consultor pelo telefone/WhatsApp: 3449-3100 e confira todas as condições. Acesse nossa página no facebook.com/SistemTelecom

A Sistem Telecom conta com servidor exclusivo para Netflix, links dedicados e extras que permitem que você tenha internet 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem aquelas quedas de conexão para perder a paciência.

Saia da tartaruga e venha para a melhor internet de Rolim de Moura

Sistem Telecom é o seu provedor de internet na região da zona da mata, nas cidades de Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Novo Horizonte do Oeste.

Temos também a maior cobertura rural da região. Consulte um de nossos consultores pelo telefone/WhatsApp clique aqui: 3449-3100.

Sujeito a viabilidade técnica de cobertura.