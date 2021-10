Pedido de Renovação de Outorga para Irrigação de Café – Wagner Gelinski

A(O) WAGNER VANILDO GELINSKI, com sede à LINHA 42,5, KM-03, LT 175, GL 02, ST. RIO BRANCO II, ALTA FLORESTA DO OESTE-RO, Estado de Rondônia, devidamente cadastrado no CPF nº 688.300.252-91, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 06/10/2021, a RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA IRRIGAÇÃO DE CAFÉ, localizado na Coordenada Geográfica S 11°53’8.73” O 62°01’23.69”, cuja água será utilizada na atividade na irrigação de café clonal.

Alta Floresta D’Oeste-RO, 06 de outubro de 2021.

WAGNER VANILDO GELINSKI

PRODUTOR RURAL