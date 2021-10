Em sessão Ordinária Vereador Jeremias fala de vários assuntos importantes

Nesta quinta-feira (23), o Vereador Jeremias (PTB), esteve no escritório do SINSEZMAT – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, em Alta Floresta D’Oeste, onde se reuniu com o Diretor, Sr. Manoel da Cruz Barbosa, para tratar de assuntos referentes a Lei 885, que visa sobre o incentivo a escolaridade.

O vereador assegurou ao presidente que defenderá o direito dos colaboradores do município, para que estes nãos sofram prejuízos financeiros e nem desvalorização profissional.

Questionado sobre o Projeto Lei nº 34/2021 que tramita na Câmara de Vereadores, Jeremias informou que fará uma emenda ao mesmo para assegurar o direito ao incentivo dos servidores que já concluíram, assim como os que já estão cursando qualquer graduação. Jeremias disse ainda que “é defensor do servidor público e que está aberto a qualquer discussão”.

Fonte: Assessoria