Vereador Junior Melo prestigia sexta edição da Feira da Liquidação

O vereador Junior Melo (PSD) prestigiou a sexta edição da Feira da Liquidação – um evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Alta Floresta D’Oeste (ACIAF). “Um evento importante realizado pela Aciaf”, disse o vereador.

Junior visitou os stands da feira montados no entorno da Praça Castelo Branco, no centro da cidade. O parlamentar ainda conversou com vários moradores e empresários que participaram do evento.

Junior Melo parabenizou a associação comercial por estar sempre divulgando e auxiliando os comerciantes locais.

A Feira da Liquidação foi realizada entre os dias 1 e 3 de outubro, e teve a participação de diversas empresas dos mais variados segmentos do comércio local.

Fonte: Assessoria