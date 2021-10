Dalton Tupari se encontra com governador Marcos Rocha para buscar investimentos

Durante viagem á Porto Velho, o vereador Dalton Tupari (PTB) de Alta Floresta D’Oeste foi recebido pelo governador Marcos Rocha. Na ocasião, Dalton Tupari tratou de diversos assuntos, entre eles: a estadualização da Linha 47,5, no trecho do Distrito de Nova Gease até o final das aldeias terrestres, na Terra Indígena Rio Branco, no Município de Alta Floresta D’Oeste.

O governador se comprometeu em buscar soluções para atender os pedidos do vereador.

Dalton agradeceu ao governador pela reunião e pelo apoio ao município de Alta Floresta D’Oeste.

FONTE: Assessoria