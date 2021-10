Tempo: Norte do país tem chuva ao longo desta sexta-feira (1°)

Nesta sexta-feira (1°), o sol aparece e as pancadas de chuva se concentram entre a tarde e a noite na maior parte da Região Norte, havendo risco de trovoadas. A chuva pode vir a qualquer hora no sul de Roraima e nordeste do Amazonas.

A temperatura varia entre 18 e 40 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.

Poliana Fontenele, o tempo e a temperatura

Fonte: Brasil 61