Solicitação de renovação de licença de operação de Com de Combustível Floresta ltda

O COMERCIO DE COMBUSTÍVEL FLORESTA LTDA, nome fantasia AUTO POSTO VERDÃO, com sede à Av. Rondônia, 4700, Bairro Liberdade, CEP 76.954-000, Município de Alta Floresta D’Oeste/RO, Estado de Rondônia, devidamente cadastrado no CNPJ nº 35.470.421/0001-60, torna público que requereu junto a COLMAM/SEDAM (LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIETAL/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), em 01/10/2021, a solicitação de RENOVÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, cuja atividade econômica principal é COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

ALTA FLORESTA D’OESTE/RO, 01 DE OUTUBRO DE 2021.