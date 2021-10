A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento Eunice Ramos de Souza

Nota de falecimento: É com pesar que a funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Zeferino Tasca, morador da linha 47,5 km 42 e pai do Professor Nico Tasca, seu corpo está sendo velado na capela da funerária Alta Floresta e seu sepultamento será nesta quinta feira dia 30/09/21 às 11:00 horas no cemitério local. Desde já a família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com