Conheça as vantagens, como e onde fazer as operações com ativos digitais

Se você achava que comprar e vender criptomoedas só era possível com a ajuda de plataformas e sites de investimentos, essa é uma ideia ultrapassada. Agora, a facilidade dessas transações pode ser feita com a ajuda da rede de shoppings BrMalls.

Isso mesmo! Eles vão mudar esse processo e terão caixas em suas redes para quem pretende vender ou comprar as moedas virtuais. Ao todo serão 15 caixas eletrônicos em nove cidades de quatro estados do país. A ação foi feita em parceria da BrMalls com a Coin Cloud. Vamos entender melhor o que isso significa?

Como vai funcionar?

A troca vai ser feita com máquinas bidirecionais, que permitem a compra e a venda das criptomoedas. Os terminais de atendimento da Coin Cloud vão negociar mais de 30 tipos de ativos digitais, entre elas a bitcoin, ethereum, litecoin e XRP.

Mas eles também tratarão das stablecoins. Estas, por sua vez, são criptos com valor atrelado a ativos reais, normalmente uma moeda. Dois bons exemplos são USD coin e tether.

O público-alvo da BrMalls e da Coin Cloud são tanto pessoas que gostariam de ter contato com as criptomoedas pela primeira vez, investindo valores mais modestos, como quem precisa comprar ou vender seus ativos com certa urgência. E ter o caixa eletrônico ali, disponível, é uma facilidade que deve encantar muita gente em ambos os casos.

Quais os valores para transações de criptomoedas?

O mínimo aceito para a transação é de 10 reais para compras e de 50 reais para vendas e as operações só serão realizadas em dinheiro em espécie. Ou seja, com cartões e outros tipos de pagamentos a pessoa não consegue fazer o processo nesses caixas, instalados em uma das redes de shopping da BrMalls.

Mas calma! Quem gostaria de comprar usando cartões também vai ter essa opção aqui no Brasil. A única diferença é que o processo não pode ser feito nesses terminais nos shoppings. Nesse caso, os clientes comprariam usando crédito ou débito direto do aplicativo Coin Cloud Wallet.

Depois da compra, as criptomoedas adquiridas ficarão guardadas em uma carteira digital da Coin Cloud Wallet. Esse serviço está disponível para o cliente tanto no sistema Android quanto no IOS. Mas, quem preferir, pode indicar outras carteiras, desde que sejam acessíveis por QR Code.

Alguma taxa é cobrada?

Sim, a Coin Cloud cobra uma taxa de 7 a 15% para as operações nesses caixas eletrônicos. No entanto, esses valores já estão incluídos na cotação de compra e também na venda. Então, na hora, a pessoa acaba vendo o valor final mesmo, sem preocupações se vai pagar algum extra para finalizar a transação.

Os caixas estarão em quais cidades?

Os caixas que permitem comprar e vender criptomoedas estão em:

São Paulo (SP): Mooca Plaza, Jardim Sul, Villa Lobos e Metrô Santa Cruz;

São Bernardo do Campo (SP): Shopping São Bernardo do Campo;

Piracicaba (SP): Shopping Piracicaba;

Barueri (SP): Shopping Tamboré;

Rio de Janeiro (RJ): Shopping Tijuca;

Niterói (RJ): Shopping Plaza Niterói;

Goiânia (GO): Goiânia Shopping;

Vila Velha (ES): Shopping Vila Velha.

Quais as melhores criptomoedas para investir?

A mais conhecida é a bitcoin, mas as operações não precisam necessariamente ser focadas só nela. Existem dezenas de outras criptomoedas com um potencial de crescimento incrível.

Para investir em 2021, vamos te apresentar as 10 moedas mais promissoras:

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ETH);

Polkadot (DOT);

Cardano (ADA);

Binance Coin (BNB);

Uniswap (UNI);

PancakeSwap (CAKE);

Theta (THETA);

Avalanche (AVAX);

Compound (COMP).

Com essas informações, chegou a hora de você investir pela primeira vez ou aproveitar as altas que esses ativos vêm tendo ao longo do tempo.

Fonte: Lucas FBS