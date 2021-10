Alta Floresta registra 07 novos casos de covid-19, nesta quinta-feira dia (30/09)

Nesta terça-feira (28), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu um recebido pedido da Pfizer para alteração da bula, visando a aplicação de uma terceira dose de sua vacina contra a Covid-19. Atualmente a bula recomenda duas doses.

A solicitação visa a aprovação do uso da terceira dose do imunizante.

A farmacêutica quer que seja avaliada a aplicação de uma terceira dose de sua vacina de forma homóloga, ou seja, 3ª dose em todos que já receberam duas doses da Pfizer há pelo menos 6 meses.

O prazo de avaliação do pedido é de 30 dias, desde que não haja a necessidade de esclarecimentos adicionais. O pedido engloba faixas etárias acima de 12 anos.

– A solicitação da Pfizer trata da vacinação homóloga, ou seja, aplicação de dose de reforço em voluntários que receberam as duas doses iniciais da vacina Comirnaty há pelo menos 6 meses. A proposta envolve todas as faixas etárias atualmente incluídas na bula, ou seja, pessoas com 12 ou mais anos de idade – disse a Anvisa.

Fonte: Pleno.News