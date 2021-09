3 looks femininos incríveis com blusa-colete

Quem adora roupas confortáveis e estilosas não pode deixar de ter uma blusa-colete feita de tecidos tecnológicos.

Montar looks estilosos requer acompanhar as últimas tendências do mundo da moda, os melhores meios de combinar peças diferentes e saber para quais contextos elas são mais adequadas.

Uma das últimas tendências que vem conquistando cada vez mais espaço, tanto nas vitrines como nas passarelas, é a blusa-colete. Super versátil, essa peça pode ser usada tranquilamente em diferentes contextos e ajudar a compor os mais variados estilos — como romântico, rocker, tomboy, boho, entre outros.

A blusa-colete é ótima para quem adora fazer mais com menos, ou seja, sabe reaproveitar peças que estão paradas no armário há tempos e dar a elas novos usos. Por isso, se você adora roupas tecnológicas, confira as razões que fazem da blusa-colete um coringa para se ter no armário.

Versátil

Além de extremamente estilosa, essa peça é muito versátil e pode ser facilmente combinada com saias, calças, vestidos, bermudas e shorts, ajudando a criar desde looks formais até aqueles mais descontraídos.

Nas estações mais quentes vale investir em combinações e cores mais leves, como branco, bege, verde claro e amarelo. Em ocasiões informais, blusas-colete nessas tonalidades caem muito bem com shorts e saias na parte de baixo e podem até ter estampas.

Se o contexto exige mais seriedade, a dica clássica é apostar em cores como azul-marinho, preto e marrom. Uma calça social e um sapato ou sandália fechada são boas opções nessa ocasião.

Calça alfaiataria

Quem gosta de montar visuais despojados e elegantes deve apostar na boa e velha calça alfaiataria. Se o dia estiver mais frio, vale investir em coletes mais reforçados para manter o conforto térmico.

Essas calças são peças simples e sofisticadas que costumam cair muito bem em cores mais neutras e clássicas. Vale investir em um sapato igualmente estiloso e refinado para deixar o look harmônico.

Saia

Essa é uma combinação mais inusitada, especialmente recomendada para o verão, justamente por ser leve. Quem gosta de looks românticos pode investir em saias com estampa floral ou com detalhes como rendas e babados.

Lembre-se de que, se a saia tiver mais cores, é recomendado combiná-la com uma blusa-colete em cor mais discreta (como branco, amarelo bebê e creme) para não sobrecarregar a combinação.

Outra boa dica é buscar um equilíbrio no comprimento das peças e deixá-lo mais inovador. Se você optar por uma saia longa, é bom usar uma blusa-colete mais justa e curta, sendo o contrário também recomendado.

Vantagens

As roupas tecnológicas apresentam diversas vantagens. A primeira é manter uma ótima regulação térmica, evitando que o corpo fique encharcado de suor ou submetido a temperaturas muito frias.

A tecnologia termodinâmica (como a Outlast) utiliza materiais que mudam de fase (os chamados PCMs), absorvem, armazenam e liberam calor de acordo com as variações de temperatura. Esse tipo de roupa é ótima especialmente para quem vive em locais com grandes variações térmicas em um mesmo dia.

Outra enorme vantagem desse tipo de roupa são seus tecidos antibacterianos, capazes de evitar odores provocados pelo suor. As roupas tecnológicas também oferecem muito mais proteção contra raios UV em comparação aos tecidos comuns.

Quem nunca manchou uma roupa permanentemente após derrubar uma bebida ou comida sobre ela? Vinho, ameixa e shoyu são um verdadeiro terror para as roupas, exceto para as tecnológicas feitas de tecidos impermeáveis, que repelem tais substâncias da roupa, preservando-as.

A blusa-colete já é uma peça muito inovadora e despojada para se ter no armário. Quando todo esse estilo é combinado com tecidos tecnológicos, a tendência fica ainda mais imbatível, pois reúne conforto, estilo e inovação