Urgente: Acidente com vítima fatal na linha 47,5 em Alta Floresta RO

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (29), em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia, tirou a vida de Zeferino Tasca. O acidente aconteceu na Linha 47,5, próximo ao antigo laticínio, na área rural do município.

Tudo indica que a vítima conduzia uma camionete modelo S10, quando na saída da cidade, perdeu o controle do veículo que capotou várias vezes, parando em meio a uma área de pastagem.

De acordo com a família, Zeferino Tasca de 83 anos, foi jogado para fora do veículo e morreu no local. Zeferino era morador da Linha 47,5, na altura do Km-42. Pai do Professor Nico Tasca e Bete Tasca.

A Policia Militar compareceu ao local e acionou a polícia técnica que realizou os trabalhos periciais e liberou o corpo para a funerária de plantão.

Fonte: Florestanoticias.com