Desaparecido: Elias Euzebio Torres está desaparecido e família está à procura

Ação no formato de financiamento coletivo teve doação de colaboradores e da empresa e alcançou população vulnerável de vários pontos do estado

A entrega da segunda remessa de 45 cestas básica para Associação Luz do Alvorecer, em Porto Velho, marcou o encerramento de mais uma campanha humanitária do Energia do Bem. Organizada pela Energisa em conjunto com seus colaboradores, em Rondônia, a ação contou com parceiros para alcançar populações vulneráveis em todo o estado. A Luz do Alvorecer, por exemplo, contribui com o desenvolvimento social de famílias em vulnerabilidade econômica, por meio do acolhimento e oferta de ações educacionais, culturais e de saúde.

André Theobald, diretor-presidente da concessionária, conta que as iniciativas desenvolvidas pela empresa, especialmente no período da Covid-19, mostram, na prática, o compromisso da Energisa com o as famílias rondonienses e o engajamento dos colaboradores nesses temas. “Essa etapa está se encerrando, mas continuamos em diálogo com as instituições buscando formas de contribuir”, frisou. A campanha Energia do Bem foi viabilizada através do financiamento coletivo (matchfunding), em que a cada real doado pelo colaborador, a empresa doou também mais um real.

No total, 29 toneladas de alimentos foram doado para 100 famílias do bairro Orgulho do Madeira na capital, mapeadas com o apoio da Central Única das Favelas – CUFA – no mapeamento das famílias a serem atendidas, 300 famílias selecionadas pela Secretaria de Assistência Social de Porto; Núcleo e Apoio a Criança com Câncer; comunidade indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Tailândia e projeto social “Adote um atleta antes das drogas” de Guajará-Mirim.