Vaticano cortará salário por ausência de certificado sanitário

Nota informativa de falecimento do Padre Slawomir Rzepka. Padre Slawo nasceu no dia 26 de Agosto de 1967 e faleceu no dia 09 de Abril de 2021 de morte natural em sua caminhada matinal.

Seu corpo foi velado en Alta Floresta na Igreja Nossa Senhora da Penha, onde foi feito missa de corpo presente, orações, cantos e homenagens até as 3 horas da madrugada deste sábado.

Logo após saiu em translado terrestre até a cidade de São Paulo com destino ao Cemitério Gethsêmani, o qual é um cemitério só de padres, onde será velado e sepultado chegando lá provavelmente no Domingo 11/04. Isso é um procedimento padrão da congregação, salve se o Pe. deixar alguma declaração por escrito onde gostaria de ser sepultado, mesmo que o Pe queria ficar por Alta Floresta, mas como não deixou nada por escrito a província seguiu o protocolo padrão.

Pe. Slawomir vinha já alguns anos lutando com a sua saúde, sempre foi um gueirreiro missionário e espalhava alegria por onde passava, era uma pessoa muito simples e gostava do simples, tanto que celebrava as missas de chinelo havaianas, adorava andar de moto, tomar chimarão e gritar “Viva o Corinthians” no final das celebrações.

Com seu jeito espontâneo e amoroso de ser conquistou muitas comunidades por onde passou. Pe Slawomir nos deixou com apenas 53 anos mas será lembrado eternamente no coração dos católicos Alta Florestense.

Fonte: Floresatanoticias.com