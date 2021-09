Chove por toda a Região Norte nesta quarta-feira (29)

Manaus, AM – Um trecho da BR-319 amanheceu, nesta sexta-feira (24), cheio de rachaduras e crateras enormes no meio da rodovia. Os carros que passavam na hora tiveram que alterar a rota e atravessar pelo lado.

Vídeos divulgados pelas pessoas que passaram no local mostram os detalhes dos buracos. Nas imagens, é possível ver o trecho com asfalto totalmente rachado e divido ao meio. Em outros pontos, a rodovia apresenta crateras nas quais o barro está aparente.

“Olha só, no meio da BR-319, olha o buraco, está horrível de um lado e do outro. Se essa chuva cair, tchau 319”, diz uma das pessoas que passava pelo local e gravou um vídeo.

Outras pessoas, que estavam em um ônibus, foram impedidas de seguir viagem por conta das condições da rodovia.

“319, olha como é que está rachadura aí. Está um perigo horrível esse negócio aqui ó. Está uma rachadura feia aqui o negócio, hein. Essas rachaduras estão muito fundas. As condições do asfalto aqui estão precárias, gente”, disse outro homem, em vídeo.

O Portal Amazonas1 procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Por meio de nota, o órgão informou que enviou equipes e equipamentos para manutenção da estrada e explicou que as rachaduras ocorreram em razão de processos erosivos causados pela cheia no Amazonas.

“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que mobilizou imediatamente equipes e equipamentos para realizar serviços de manutenção emergencial no km 118 da BR-319/AM.

O segmento foi parcialmente rompido devido a processo de comprometimento do corpo estradal, causado por processo erosivo, em decorrência da cheia histórica que atingiu a região.

Após sinalização, com desvio lateral, o trânsito ocorre de maneira limitada no local, evitando a interrupção total da via.

Os técnicos da Autarquia trabalham no segmento com os serviços de recuperação, para restabelecer o tráfego de maneira adequada, ainda nesta sexta-feira, 24/9″.

Fonte: amazonas1