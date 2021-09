Governo prepara pagamento das verbas rescisórias a profissionais de saúde

Se você tem o hábito de tomar um copo de água pela manhã, ainda em jejum, saiba que os benefícios dessa prática são muitos. Isso porque a água ajuda a acordar nosso organismo e recuperar a hidratação perdida durante a noite. Por isso, beber água em jejum pode ser tão benéfico para a saúde.

Além disso, para quem pratica exercícios físicos pela manhã, a água em jejum pode ser uma grande aliada. Isso porque ajuda o corpo a despertar, restaurando também os músculos e outros componentes do corpo.

Aliás, como todos já sabem, nosso corpo todo é composto por aproximadamente 75% de água. Portanto, é muito importante que mantenhamos nossa hidratação em dia, não esperando a sede chegar para beber água, pois esse já é um sinal de desidratação.

Afinal, já sabemos que a recomendação de ingestão de água é de, em média, 2 litros por dia. Por isso, começar o dia bebendo água em jejum pode te ajudar a atingir essa meta, não é mesmo? Além do mais, confira então quais são os principais benefícios da água em jejum.

Para quem é indicado beber água em jejum?

Não há contraindicação de que beber água em jejum faz mal. Portanto, todo mundo, desde adultos até crianças, podem desenvolver o hábito de beber água pela manhã. Assim, começar o dia bebendo água irá te garantir uma dose extra de disposição para ficar mais atento.

Além disso, pessoas que fazem exercício físico pela manhã precisam desse estímulo matinal para que o corpo recupere a hidratação e tenha energia suficiente para a prática física. Por isso, é altamente recomendável a ingestão de dois copos de água assim que acordar.

Aliás, a regra de beber dois litros de água por dia pode variar muito de pessoa para pessoa. Isso porque, segundo especialistas, uma pessoa em um dia típico precisa de, aproximadamente, 40 mililitros de água por quilo. Dessa forma, para uma pessoa de 50 quilos, o ideal é ingerir os dois litros de água.

No entanto, em dias quentes e para pessoas que praticam atividades físicas, essa quantidade pode ser ainda maior. Desse modo, não fique sem se hidratar com bastante água ao longo do dia, baseando-se no seu peso e na sua prática de exercícios.

Os benefícios de beber água em jejum

Como já dissemos, os benefícios de beber água em jejum são muitos. Além de ajudar no aceleramento do metabolismo, a água em jejum também auxilia na renovação de células, te deixa mais desperta e disposta, te dá energia para começar o dia, além de, é claro, te manter hidratado e saudável.

Por isso, confira mais todos esses benefícios que beber água pela manhã pode te trazer:

1. Aumenta a produção de novas células de músculo e sangue

Beber água pela manhã irá dar um gás a mais para o seu corpo na hora da produção de células. Dessa forma, as células vão sendo renovadas cada vez mais rapidamente, principalmente as células de músculos e do próprio sangue.

Por isso, é especialmente recomendado que pessoas que façam exercícios pela manhã bebam água para ativar a produção dos músculos e na recuperação da massa muscular. Além disso, doadores de sangue também necessitam ingerir muita água, especialmente em jejum, antes da doação.

2. Beber água em jejum ajuda na expulsão de toxinas

Que a água purifica o nosso corpo já sabemos, mas beber água em jejum auxilia no controle de toxinas do nosso corpo. Desse modo, ela ajuda a combater e expulsar os componentes indesejados que ficam no nosso corpo diariamente, advindos da nossa alimentação e de ambientes externos.

Então, para purificar o organismo, já sabe: beba água logo que acordar, pois isso ajudará na nutrição das células e expulsão de toxinas.

3. Sistema linfático equilibrado

Além disso, a água auxilia no equilíbrio do sistema linfático, responsável por combater infecções e regular os fluidos do corpo. Isso porque esse sistema do organismo faz a reciclagem dos líquidos, além de produzir células do sistema imunológico.

Está certo, então, que são órgãos muito importantes para nossa saúde, portanto, a água em jejum ajuda a manter esse sistema operando de forma correta e hidratada.

4. Regulação do intestino é consequência de beber água em jejum

A hidratação com água é a principal forma de regular o intestino. Por isso, se você tem intestino preso, saiba que beber água em jejum pode te ajudar a resolver esse problema! Portanto, ingerir alguns copos de água logo que acordar vai auxiliar na produção das fezes e também irá contribuir com a limpeza desse órgão, aumentando a absorção dos nutrientes provindos da nossa alimentação.

Aliás, essa é a maior causa de constipação: a desidratação. Portanto, se você tem prisão de ventre, beba mais água pela manhã e durante o dia que você verá uma melhora significativa na sua condição. No entanto, se persistirem os sintomas, consulte um médico.

5. Hidratação para o cérebro

Se você não sabia, além dos 75% de água que compõem nosso corpo, nosso cérebro também é composto por integralmente 5% de água. Por isso, beber água pela manhã, e em jejum, irá te ajudar a manter o cérebro desperto.

Dessa forma, o resultado será uma pessoa muito mais atenta e menos cansada durante todo o dia. Além disso, é claro, você precisa estar bem descansado para ser capaz de realizar todas as atividades do seu dia.

6. Bom funcionamento dos rins

Os rins são os órgãos responsáveis pela filtragem do sangue, retirando as impurezas e toxinas dele. Portanto, beber água em jejum é tão importante para que esse sistema trabalhe corretamente.

Com isso, ele elimina pela urina os componentes indesejados da circulação sanguínea. Aliás, é comum encontrarmos pessoas que não bebem água o suficiente com problemas como insuficiência renal e pedra nos rins. Portanto, lembre-se sempre de beber água ao longo do dia.

7. Melhora a pele

Além disso, a água é a melhor amiga para quem quer cuidar da pele. Além de deixar ela hidratada de dentro para fora, beber água em jejum também auxilia a controlar a produção de sebo que causa a acne.

No mais, a água também é capaz de manter a elasticidade e a aparência firme da pele. Dito isso, pode-se dizer que ela ajuda a manter a pele jovem e evita a aparição das marcas de expressão.

8. Beber água em jejum é um tônico para os músculos e articulações

A água em jejum, especialmente para quem malha de manhã, ajuda na lubrificação dos músculos e articulações. Isto é, ela age como um lubrificante, facilitando movimentos, dando elasticidade e beneficiando o ganho de massa muscular.

Portanto, além de beber água pela manhã, lembre-se de se hidratar durante os treinos, bebendo bastante água e também fazendo os exercícios de forma adequada e moderada.

9. Acelera o metabolismo

É cientificamente comprovado que ingerir água em jejum é capaz de acelerar o seu organismo. Portanto, o seu gasto calórico durante o dia pode ser até 25% maior se você beber água em jejum pela manhã. Acima de tudo, a água precisa ser filtrada.

Porém, para auxiliar ainda mais na perda de peso, você pode misturar a água com outros ingredientes, montando uma água saborizada e termogênica. Além do mais, beber água pela manhã enche o estômago e ajuda a controlar a saciedade, evitando um descontrole no desjejum.

No entanto, é muito importante fazer uma refeição adequada no café da manhã, pois essa é a principal refeição do seu dia. Não pule o café, pois assim você irá ter muito mais disposição para o resto do dia. (sajnoticia)