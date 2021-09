Solicitação de outorga de recursos hídricos de Elton Ângelo Mundt dos Anjos

A empresa anteriormente cadastrada como J. A. MICHELS – ME, nome fantasia TOPKAR AUTO CENTER, devidamente cadastrado no CNPJ nº 21.373.304/0001-74, torna público que requereu junto a COLMAM/SEDAM (LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIETAL/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), em 24/09/2021, a solicitação de ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, SÓCIO E CNPJ, para A MICHELS – ME, nome fantasia TOPKAR AUTO CENTER, com sede à Av. Brasil, 4680, Bairro Centro, CEP 76.954-000, Município de Alta Floresta D’Oeste/RO, Estado de Rondônia, devidamente cadastrado no CNPJ nº 42.763.373/0001-64, cuja atividade econômica principal é SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Alta Floresta D´Oeste/Ro, 24 de outubro de 2021.

J.A.MICHELS

