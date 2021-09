Chuva de granizo rompe forro do Teatro Municipal de Alta Floresta d’Oeste, RO

A chuva de granizo que caiu na cidade de Alta Floresta d’Oeste, em Rondônia, na tarde de quinta-feira (23), fez com que o forro do Teatro Municipal do município rompesse. Segundo Anderson Guizolfe, da Defesa Civil, o acúmulo de gelo nas calhas e o alto nível de água, foram as causas do rompimento das telhas.

Além do teatro, diversas casas da região registraram perfurações no telhado. Segundo a Defesa Civil, somando o peso das pedras de gelo, com os telhados antigos e enfraquecidos, os prejuízos relatados pelos moradores foram grandes. A Defesa Civil informou que a chuva de granizo caiu entre 17h20 até às 17h45, em toda a área urbana da cidade. Após este horário, houve uma chuva intensa e gélida. Previsão do tempo De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o clima deve variar de claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas nesta sexta-feira (24). A mínima será de 23ºC e a máxima de 37ºC. Fopnte: G1/RO