Temporal atinge Alta Floresta com vendaval, chuva, granizo e raios assusta população

O fim de tarde desta quinta-feira (23), veio com vendaval, chuva com granizo acompanhado com muitos raios, deixando grande parte da população assustada. Em alguns pontos da cidade houve grande queda de granizo, algo que não é muito comum na nossa região e logo começou as publicações nas redes sociais, onde muitos moradores gravaram vídeos mostrando o vendaval e o granizo que caiu pela cidade. Houve queda de energia elétrica, onde várias equipes da empresa Energisa começaram a se mobilizar para restabelecer o fornecimento, mas foram surpreendidos com uma nova chuva.

Neste momento, às 20:16 horas da noite, ainda há vários pontos na área rural sem energia elétrica. Durante o vendaval, o sistema de transmissão da Rádio Verdes Floresta foi retirado do ar, por medida de segurança, cabos de conexão do sistema de transmissão do estúdio foram desconectados com o objetivo de proteger os aparelhos da emissora. A Rádio deve entrar no ar novamente às 4:40 horas da madrugada. Ainda há informações de prejuízos na zona rural, devido ao vendaval, mas por causa da dificuldade de comunicação não podemos confirmar a veracidade dos fatos, se realmente houve mesmo esses prejuízos.

Fonte: Portal Princesa Web